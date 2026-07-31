Beşiktaş'tan Yanıltıcı Haberlere Tepki
Beşiktaş, futbolcularıyla ilgili yanıltıcı haberlere karşı taraftarlarını uyardı.
Beşiktaş: "Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz."
Kaynak: İHA
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