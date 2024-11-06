Beşiktaş'tan Yeni Yapılanma Çağrısı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenen Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, yeni bir yapılanma içinde olduklarını ve sabır talep ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncularımızın çabasından dolayı çok mutluyuz. Teknik heyete teşekkür ediyoruz. Bizim için değerli ve kazanılması gereken bir maçtı. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Sezona Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Galatasaray maçının ardından peş peşe galibiyetlerle başladıklarını ve bunun da beklentiyi yükselttiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Birdenbire bambaşka takım gibi gözüktü ama daha yapılacak çok iş var. Tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz. 31 oyuncuyla vedalaştık, 8 yeni oyuncu aldık, 11 yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel bir başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Sezon uzun. Bundan sonra transfer çalışmalarımız devam edecek. Hala oyuncu fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar da olacak, galibiyetler de devam edecek."

"Avrupa Ligi'nde aldığımız bu galibiyet çok değerli." diyen Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Play-off grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa'da ve ligde çok maç var. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi birden bire olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da da play-off sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum."

Semih Kılıçsoy'un attığı golle üzerindeki baskıdan kurtulduğunu kaydeden Uçar, "Santrfor golle beslenir, gol atınca rahatlar, öz güvenleri yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih kanatta ve santrforda oynayacağını bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama Beşiktaş'ta yapacağı işler var. 'Bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu kim?' diye sorsaydınız bu iki ismi söylerdim." ifadelerini kullandı.

Uçar, Maccabi Tel Aviv ile oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını, karşılaşmanın yapılacağı yerin kısa sürede belli olacağını söyledi.