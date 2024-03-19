Beşiktaş Taraftar Grubu Geleneksel İftar Yemeği Düzenledi

Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği organizasyonu gerçekleştirildi.
Beşiktaş taraftar grubunun gelenekselleşen iftar organizasyonu düzenlendi. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel katıldı.
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Başkan Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı. - İSTANBUL
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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı. Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vararak teknik direktörlük pozisyonunu doldurdu. Şimşek, daha önce Bandırmaspor'u çalıştırmış ve takımın bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro Lisansı bulunuyor ve daha önce Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı. Yusuf Şimşek'in Bandırmaspor'da görevine başlaması yakın zamanda bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de gençlerle bir araya gelerek sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma önemine vurgu yaptı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Yusuf Şimşek teknik direktörlüğe getirildi. Kulüp başkanı ve sportif direktör, hedeflerinin play-off'a kalmak ve Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, geleneksel olarak düzenlenen taraftar iftarında Beşiktaşlılarla bir araya geldi. İftar yemeğine ikinci başkan Hüseyin Yücel de katıldı. Başkan Arat ve ikinci başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Cezası, suçu kabul etmesi ve iki yıl boyunca suç işlememesi şartıyla ertelendi. Turan, cezaevine girmeyecek ve kalan borcunu 6 taksitle ödeyecek.
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