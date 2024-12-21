Beşiktaş Taraftarı Üzerine Geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, takıma ıslık ve tezahüratlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligde son 8 maçında tek galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı. Uzun süredir devam eden kötü gidişatın üzerine Alanyaspor beraberliğiyle siyah-beyazlı taraftarlar da takıma tepkisini artırdı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, yoğun bir ıslıklı tepkide bulundu.

Ayrıca siyah-beyazlı futbolseverler, eski başkan Hasan Arat aleyhinde de tezahüratlar yaptı. - İSTANBUL