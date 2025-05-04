Beşiktaş Taraftarları Derbi İçin Stadyumda - Son Dakika
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Beşiktaş Taraftarları Derbi İçin Stadyumda

Beşiktaşlı 2,100 taraftar, Fenerbahçe ile derbi için güvenlik eşliğinde Ülker Stadyumu'na ulaştı.

04.05.2025 17:09
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BEŞİKTAŞLI taraftarlar, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek üzere Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 34'üncü hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında 30 otobüs ile maçın oynanacağı stadyuma ulaştı. Otobüslerle stada ulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

Kaynak: DHA

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