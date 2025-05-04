Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.
Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Taraftarları Derbiye Yola Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?