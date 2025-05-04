Beşiktaş Taraftarları Derbiye Yola Çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş Taraftarları Derbiye Yola Çıktı

Beşiktaş Taraftarları Derbiye Yola Çıktı

Beşiktaş, derbi maç için Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'na hareket etti. Maç 19.00'da başlayacak.

04.05.2025 16:21
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kaynak: AA

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