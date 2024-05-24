Beşiktaş Taraftarları Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Taraftarları Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'ın Trabzonspor'u mağlup ederek kupayı kazanması, siyah-beyazlı taraftarları büyük bir coşkuyla doldurdu. Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlar, kupa zaferini meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla kutladı.

24.05.2024 02:14
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı'da bayram havası oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar çarşıda toplanarak kupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat ve marşlarla kupa zaferinin sevincini geç saatlere kadar sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Taraftarları Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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