Beşiktaş taraftarları Tatvan'da 2-1'lik galibiyeti havai fişeklerle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendi; Bitlis'in Tatvan ilçesindeki taraftarlar bu sonucu Van Gölü sahilinde havai fişeklerle kutladı. Sahilde uzun süre renkli görüntüler oluştu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmesi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kutlandı.
Van Gölü sahilinde bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, takımlarının galibiyetini uzun süre havai fişek atarak kutladı.
Kutlamalar sırasında sahilde renkli görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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