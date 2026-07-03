Beşiktaş Taraftarlarından Kanser Hastası Çocuklara Ziyaret

Beşiktaş taraftar grupları Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Beşiktaş'ın Çarşı Vicdan ve Kayseri Çarşı taraftar grupları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hastanede tedavi süreçleri devam eden çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla bir araya geldi.

Hastane yönetimi ve doktorların izniyle tedavi gören çocukları odalarında ziyaret eden taraftarlar, çocuklarla yakından ilgilenerek kırtasiye setleri, oyuncaklar ve takım tişörtleri hediye etti.

Çocukların yüzünü güldüren ve ailelerin mutluluğuna ortak olan taraftarlar, miniklerle zaman zaman keyifli dakikalar yaşadı.

Çarşı Vicdan taraftar grubu üyesi Orçun Utaşlı, grup üyesi olarak 10 yıldır Türkiye'nin doğu ve batısında çocukların eğitimine katkı sunacak hediyeler dağıttıklarını ifade etti.

KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ndeki çocukları mutlu etmek için çeşitli hediyeler getirdiklerini belirten Utaşlı, "Burada tedavi gören kardeşlerimizin yüzünde bir nebze de olsun bir gülümseme yaratabilmek adına onlara oyuncak, eğitim seti ve Beşiktaş ürünleri getirdik. Umarım yerlerine ulaşır. Umarım kalplerine dokunuruz." diye konuştu.

Gittikleri her yerde farklı takım taraftarı olan çocukların da yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını söyleyen Utaşlı, çocukların gönlünde Beşiktaş sevgisi oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kayseri Çarşı taraftar grubu üyesi İsmail Durak da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyetler yaptıklarını anlattı.

Çarşı Vicdan grubuyla çocuklara çeşitli hediyeler vereceklerini anlatan Durak, "Onların yüzünde bir tebessüm olsun, bir gülücük olsun. Bunlar bizim için yeterli." ifadesini kullandı.

Programın ardından Beşiktaşlı taraftarlar hastane önünde pankart açtı.