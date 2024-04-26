Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç\'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Ayrıca, Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın da sözleşmeleri yenilendi.

26.04.2024 17:04
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı. Siyah-beyazlılar ayrıca Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın da sözleşmesini yeniledi.

Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş ilk olarak iç transfere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu kapsamda savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı. Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

Serdar Topraktepe ile yeniden forma şansı bulmaya başladı

2022-2023 sezonu başında Adana Demirspor'dan transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 2 sezonda 27 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Tayyip Talha, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile birlikte yeniden forma şansı bulmaya başladı.

Genç futbolcuların da sözleşmeleri yenilendi

Beşiktaş, Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcuların sözleşmelerini de yeniledi. Siyah-beyazlılar, Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin ile 2026-2027 sezon sonuna, Yakup Arda Kılıç ile de 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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