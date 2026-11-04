Beşiktaş TD Italiano, Celtic maçı öncesi gruptan çıkmak için puan gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Beşiktaş TD Italiano, Celtic maçı öncesi gruptan çıkmak için puan gerektiğini söyledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te İskoç ekibi Celtic'e konuk olacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, gruptan çıkmak için daha fazla puan gerektiğini belirterek Orkun Kökçü'nün yarın kulübede olacağını ve ona süre vermek istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "u an Avrupa'dayız. Buraya konsantreyiz. Puanlar almak, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha iyi işler yapmak istiyorsak da daha fazla puan almamız gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın TSİ 23.00'te İskoç ekibi Celtic'in konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano mücadelenin oynanacağı Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Vincenzo Italiano, "Takım kurduğunuz zaman seçtiğiniz oyuncular önemli. Oyunculara güvenmeniz, oyuncuların da size güvenmesi lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuları işin için dahil etmeniz, kendilerini önemli hissettirmeniz gerekiyor. Oynayacakları zaman geldiğinde hepsinin iyi bir seviyede olmaları ve ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Bunu iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Karşılığında iyi sonuçlar aldık. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Şu ana kadar 7 puanımız var. Yarın Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya aç bir takım. Yarın işimiz zor. İyi bir maç çıkartmamız gerekecek. Tabii ki değişiklikler olacak çünkü Pazar günü maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alıp, önemli bir maç çıkartırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ORKUN'A YARIN SÜRE VERMEK İSTİYORUZ'

Orkun Kökçü ve Miretti'nin yokluğunda Trossard'ın merkezde olduğu formasyonlarla sahaya çıkıp, çıkmayacakları sorulan Italiano, "Trossard'dan bahsediyoruz. Kendini kanıtlamış, oyunu iyi okuyabilen, zeki bir oyuncu. Hem orta sahada hem kanatlarda oynayabilen başarılı bir oyuncudan bahsediyoruz. Nasıl bir çözüm bulacağız göreceğiz. Şu anda yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuları nasıl işin içine dahil edebilirim, nasıl çözümler bulabilirim düşünüyorum. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesini, son paslarını, oyunu nasıl okuduklarını biliyoruz. Aynı zamanda ceza sahası dışından çekilen şutlarda eksik kaldık. Onlar olmadığı halde pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Zaten yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre vermek istiyoruz. Aktive etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da tekrar işin içine dahil olur. Miretti'nin de yakın zamanda dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'PUANLAR ALMAK, GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Süper Lig ve Avrupa'nın farklı olduğunu belirten İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig farklı, Avrupa farklı. Avrupa'da şu an iyi gidiyoruz. Sadece Zalgiris mağlubiyetimiz var. O eşleşmenin de ilk maçını 3-0 kazanmıştık. Orada kaybettik. Avrupa'da farklı bir konsantrasyonumuz, dikkat seviyemiz, motivasyonumuz var. Orada da puanlar önemli. Burada iyi işler çıkarttık. Asla kolay değil. Biz Avrupa'ya gelebilmek için çok çalıştık. Zor maçlar çıkarttık. Belki de burada farklı bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Lig ise farklı. Ligi 2 gün sonra konuşuruz. Şu an Avrupa'dayız. Buraya konsantreyiz. Puanlar almak, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha iyi işler yapmak istiyorsak da daha fazla puan almamız gerekiyor. Yarın zor bir maç. Mükemmel bir stadyum, taraftarları etkili bir takıma karşı oynayacağız. Celtic'in sahip olduğu motivasyon, şu ana kadar 0 puan aldılar. Kazanmak istiyorlar. Bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Yarın işimiz gerçekten zor."

'CELTİC'İN 0 PUANDA OLMASINDAN DOLAYI ŞAŞKINIM'

Celtic'in henüz puan alamamasının kendisini şaşırttığını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı. 2-0 geriye düşmüş sonrasında 2-2 yapmıştık. Mükemmel bir gece olduğunu söyleyebilirim. Ama Celtic'e karşı burada oynamak daha farklı. İç saha faktörü var. Burası harika bir stadyum. Taraftarlar da itiyor gerçekten. Sıcak bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Celtic'in 0 puanda olmasından dolayı şaşkınım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bunun da işimizi zorlaştıracağını düşünüyorum. Kazanmayı, puanlar almayı çok isteyecekler. Zor bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir iş çıkartmamız, herkesin hazır olması gerekiyor. Yarın işimiz çok zor olacak."

Kaynak: DHA
Vincenzo ItalianoOrkun KökçüBeşiktaşCelticSporSon Dakika

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