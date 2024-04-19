Beşiktaş, Teknik Direktör Değişikliği Sonrası 5 Maçta da Galip Geldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Teknik Direktör Değişikliği Sonrası 5 Maçta da Galip Geldi

Beşiktaş, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son olarak MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen siyah-beyazlılar, bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Şenol Güneş'in ayrılığından sonra takımın başında sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos görev yaptı ve hepsi de galibiyetle ayrıldı.

19.04.2024 22:07
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Beşiktaş, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilginç bir istatistiğe de imza attı. Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'la ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0'la geçti.

Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0'lık skorla aştı. Çalımbay'ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.

Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti. Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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