Beşiktaş, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu galibiyetle 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ilginç bir istatistiğe de imza attı. Kartal, bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadıktan sonra oynadığı 5 müsabakada da 3 puana uzanmayı başardı.
Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta, deneyimli teknik görevinden ayrıldıktan sonra takımın başında yer alan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'la ilk karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0'la geçti.
Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçında Başakşehir engelini 1-0'lık skorla aştı. Çalımbay'ın ayrılığıyla 3 mücadelede kulübede bulunan o dönem U19 takımını çalıştıran Serdar Topraktepe de deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek görevine başlamıştı.
Fernando Santos ise Beşiktaş kariyerine 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetiyle start vermişti. Portekizli teknik adamdan sonra tekrar yedek kulübesinde olan Serdar Topraktepe, ikinci dönemindeki ilk mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Teknik Direktör Değişikliği Sonrası 5 Maçta da Galip Geldi - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?