Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan isim. Fransız çalıştırıcı en çok eleştirilen isim olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı.
Süper Lig'de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Söz konusu istatistiğe son 6 sezonda 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın, 17 puan toplayarak en çok yaklaşan isim olmuştu.
9. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın son 6 sezonu:
2018-19 sezonu Şenol Güneş 15 puan
2019-20 sezonu Abdullah Avcı 12 puan
2020-21 sezonu Sergen Yalçın 16 puan
2021-22 sezonu Sergen Yalçın 17 puan
2022-23 sezonu Valerien İsmael 18 puan
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı - Son Dakika