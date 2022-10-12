Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı

12.10.2022 11:18
Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı

Beşiktaş'ta taraftarın bir kısmının istifasını istediği teknik direktör Valerien Ismael'in takımdaki geleceği tartışılırken, siyah beyazlılar son 6 sezonun en iyi lig başlangıcına imza attı. Kara Kartal'ın teknik patronu Ismael, 9 hafta sonunda topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan isim. Fransız çalıştırıcı en çok eleştirilen isim olsa da Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı.

SON 6 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI SEZON

Süper Lig'de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Söz konusu istatistiğe son 6 sezonda 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın, 17 puan toplayarak en çok yaklaşan isim olmuştu.

YÖNETİMİN TAKIMIN DURUMUNDAN MEMNUN

Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demirspor ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun. Birçok siyah-beyazlı taraftar Valerien Ismael'le yolların ayrılması taraftarı olurken Beşiktaş yönetimi bu duruma sıcak yaklaşmıyor.

Bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarfettiklerini belirten siyah beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.

9. haftalar itibariyle Beşiktaş'ın son 6 sezonu:

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİ

2017-18 sezonu Şenol Güneş 15 puan

2018-19 sezonu Şenol Güneş 15 puan

ABDULLAH AVCI YÖNETİMİ

2019-20 sezonu Abdullah Avcı 12 puan

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİ

2020-21 sezonu Sergen Yalçın 16 puan

2021-22 sezonu Sergen Yalçın 17 puan

VALERİEN ISMAEL YÖNETİMİ

2022-23 sezonu Valerien İsmael 18 puan

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Valerien Ismael, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı - Son Dakika
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