Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Rakip Bizden Daha İyi Oynadı, Taraftarlarımızdan Özür Dileriz - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Rakip Bizden Daha İyi Oynadı, Taraftarlarımızdan Özür Dileriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Rakip Bizden Daha İyi Oynadı, Taraftarlarımızdan Özür Dileriz

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.

11.03.2024 23:47  Güncelleme: 23:48
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, rakibin iyi oynadığını belirterek, "Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.

Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin iyi oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rakip bizden daha iyi oynadı, savunmada daha iyiydiler, fırsatlardan, hatalarımızdan faydalandılar. Hoca olarak öncelikli sorumluluk bendedir. Taraftardan özür dilemek istiyorum. Rakip bizden daha fazla çalışkandı, bizim hatalarımızdan faydalandılar. Biz de 2-3 fırsat yarattık ama bunlar yeterli değildi, ikili mücadelede eksiğimiz vardı. Maçın son bölümünde biraz daha fazla faul yaptığımızı söyleyebilirim. İçerde oyuncularımda konuştuk, daha başka bir oyun oynamamız, daha başka bir performans göstermemiz, daha tempolu daha öne oynamamız gerekiyor. Bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz."

Geçen hafta Galatasaray maçında erken gol yediklerini ancak sonrasında bir tepki verdiklerini ve daha baskılı, topu öne taşıyan bir görüntü sergilediklerini aktaran Santos, "Geçen hafta ikinci yarı bir puanı alabileceğimiz fırsatları yakalamıştık ama bugün farklıydı. Bugün bu bahsettiklerimi yapamadık. Büyük kulübün daha farklı, daha öne oynaması gerekiyor, daha fazla maç kazanıp, daha fazla gol atması gerekiyor. Gol fırsatları yaratmamız lazım, ikili mücadeleleri daha fazla kazanmamız lazım. Bazı maçlarda bunu iyi yaptık ama bugün bunu iyi yapamadık. biraz kopuk ve bireysel oynadık. Daha öncesinde maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız zamanlar olmuştu, bugün böyle bir şey de olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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