Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Rakip Bizden Daha İyi Oynadı, Taraftarlarımızdan Özür Dileriz

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, rakibin iyi oynadığını belirterek, "Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.
Santos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin iyi oynadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Rakip bizden daha iyi oynadı, savunmada daha iyiydiler, fırsatlardan, hatalarımızdan faydalandılar. Hoca olarak öncelikli sorumluluk bendedir. Taraftardan özür dilemek istiyorum. Rakip bizden daha fazla çalışkandı, bizim hatalarımızdan faydalandılar. Biz de 2-3 fırsat yarattık ama bunlar yeterli değildi, ikili mücadelede eksiğimiz vardı. Maçın son bölümünde biraz daha fazla faul yaptığımızı söyleyebilirim. İçerde oyuncularımda konuştuk, daha başka bir oyun oynamamız, daha başka bir performans göstermemiz, daha tempolu daha öne oynamamız gerekiyor. Bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün istediklerimiz gerçekleşmedi, taraftarlarımızdan özür dileriz."
Geçen hafta Galatasaray maçında erken gol yediklerini ancak sonrasında bir tepki verdiklerini ve daha baskılı, topu öne taşıyan bir görüntü sergilediklerini aktaran Santos, "Geçen hafta ikinci yarı bir puanı alabileceğimiz fırsatları yakalamıştık ama bugün farklıydı. Bugün bu bahsettiklerimi yapamadık. Büyük kulübün daha farklı, daha öne oynaması gerekiyor, daha fazla maç kazanıp, daha fazla gol atması gerekiyor. Gol fırsatları yaratmamız lazım, ikili mücadeleleri daha fazla kazanmamız lazım. Bazı maçlarda bunu iyi yaptık ama bugün bunu iyi yapamadık. biraz kopuk ve bireysel oynadık. Daha öncesinde maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız zamanlar olmuştu, bugün böyle bir şey de olmadı." diye konuştu.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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