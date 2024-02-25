Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Topa daha çok sahip olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını ancak topa sahip olma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bunu da çalışarak geliştireceklerini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş, karakterine yakışan oyun oynamalı"
Haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Santos, "Maça kötü başlamadık. Rakibe fırsat vermedik fakat ilk yarının belirli bölümünde çok top kaybı yaptık. Bu da kontra atak oynayan İstanbulspor'un işine geldi. Onlara yardımcı olduk. Bu şekilde oynamayı kabul etmiyorum. Kompakt değildik. Takım mesafesi uzamıştı. Bizim yapmamız gereken topa çok sahip olup, oyunu kontrol etmek. İkinci yarıya daha iyi başladık. Topu daha fazla döndürdük, daha iyi kullandık. İlk yarıdaki kayıpları belirle seviyede düzletmiştik. İdmanlarda hep topa sahip olmanın önemine çalışıyoruz. Her çalıştığımız sahaya yansımıyor ama. Bazı oyuncular idmanlarda çok iyi performans sergilerken, maç performansı farklı olabiliyor. Bu özgüven eksiliğinden olabilir. Beşiktaş, karakterine yakışan oyun oynamalı. Topa daha çok sahip olmalı. Bunu hak ediyor. Topa daha çok sahip olan takım olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fernando Santos, İstanbulspor karşısında 8 net pozisyon yakaladıklarını, planlı organize ataklar yaparak, daha çok gol atacaklarını dile getirdi.
"Kupayı almak istiyoruz"
Portekizli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü Konyaspor çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarından bahsederek, "Beşiktaş her zaman kupalara oynayan bir takım. Kupayı almak istiyoruz. Bu maçı alıp, finale çıktıktan sonra gerekeni yapmak istiyoruz. Şu an sadece Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Galatasaray maçını daha sonra konuşuruz" şeklinde konuştu.
"Topa sahip olmadığınız zaman seyir zevki çok yüksek olmaz"
Taraftarın göze hoş gelen futbol isteğini gerçekleştirebilmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Santos, "Topa sahip olmadığınız zaman seyir zevki çok yüksek olmaz. Farklı hücum organizasyonları yapmalıyız. Bunun için zaman lazım. Kazanmak her zaman önemli. Taraftarı anlıyorum. Göze hoş gelen futbolu izlemek istiyorlar, bunu da izlettireceğiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL
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