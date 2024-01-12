Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, bu müsabakayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkmış olacak. Portekizli teknik adam, Karagümrük maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fernando Santos ile teknik ekibimiz, Tüpraş Stadyumu'nun saha zeminiyle kapalı alanlarında incelemelerde bulundu. Fernando Santos, stadyumdan sorumlu personellerimizden saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgiler aldı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL