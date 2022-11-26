Kayserispor'dan Şenol Güneş'in Onur Bulut hakkındaki sözlerine tepki: Bu açıklama sorunlu ve hukuka aykırıdır

Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in futbolcuları Onur Bulut için kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Basın toplantısında milli futbolcu için, "Burada olmasını isterim." diyen Güneş için Kayserispor cephesi resmi açıklama yaptı.

"ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ"

Kayserispor'un sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir.

"HUKUKA AYKIRIDIR"

Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"TFF DÜZENLEMELERİNİ SAYIN GÜNEŞ'İN DİKKATİNE SUNUYORUZ"

Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz." denildi.