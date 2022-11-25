Şenol Güneş'ten çarpıcı Rosier yorumu: Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten çarpıcı Rosier yorumu: Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum

25.11.2022 21:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'in dalgalı performansıyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Zeki ama yaramaz öğrenciler vardır. Ben de o benzetmeyi yapmıştım" ifadelerine yer verdi.

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, takımın durumu ve transferle ilgili önemli mesajlar verdi.

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ROSIER'E MESAJ

Şenol Güneş, Kayserispor'dan beğendiği Onur Bulut'un Rosier varken gelmesinin zor olduğunu belirtti. Ancak Rosier'e de bir mesaj verdi.

"ZEKİ AMA YARAMAZ"

Rosier'in inişli çıkışlı bir durumda olduğunu belirten Güneş, "Böyle bir oyuncu elimizde varken yeni birisini almak doğru değil. Son zamanlarda dalgalı bir performansı var. Onu çok zeki ancak yaramaz öğrencilere benzetiyorum. Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Onur Bulut'u da beğeniyorum" diye konuştu.

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