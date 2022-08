Fatih Karagümrük maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ismael, bu akşam alınan sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Planladığımız gibi güçlü başladık, fırsatlar bulduk ve sonrasında golü attık, 2-0 devreye önde girdik. İkinci yarıda aynen devam etmemiz gerektiğini konuştuk. 3. golü de bulduk. Şu an bu noktada futbolcularımızın kafasında geçen sene oynanan Adana Demirspor maçını daha net anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bugün de 3-0'dan sonra 3-1 oldu ama 10-15 dakika biraz geride oynadık ama dik durduk, golü yemedik ve sonrasında 4. golü attık. Çok önemli bir 3 puan aldık. Dinleneceğiz ve bir sonraki iç saha maçımıza hazırlanacağız. Eleştiriler olacaktır. Önemli olan saha içi bu konular değil. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig çok uzun bir maraton, maç maç bakacağız. Sivasspor maçında da galibiyet almayı hedefliyoruz" dedi.İsmi Beşiktaş ile alınan Dele Alli'nin transferi hakkında bir soruya da Ismael, "İsimler hakkında yorum yapmıyorum. Bu konu hakkında çalışıyoruz. Ceyhun Kazancı ile kadromuzu nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl kadro derinliğimizi daha fazla yapabiliriz diye görüşüyoruz. Bir şeyler netleştiğinde muhakkak haber duyulur" diye konuştu. Cenk Tosun 'un sonradan oyuna girmesiyle ilgili ise teknik adam, "En önemli konu oynadığımız oyun. Cenk bizim için çok önemli bir futbolcu ve sezon uzun. Takımın ona ihtiyacı olduğu anlarda hazır olacaktır. O da oynayıp gollerini atıp takıma katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.Mücadelenin bir bölümünde taraftarın oyuncu değişiklikleriyle ilgili tezahürat yapması sorusuna da Fransız çalıştırıcı, "Türkçe anlamıyorum. O yüzden de anlayamadım tezahüratı. Değişiklikler konusunda karar benim. Bunu yaparken yüzde yüz emin olmak isterim. O dengeyi bozmadan hareket etmek isterim" ifadelerini kullandı..Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise, sezona hep ilk yarılarda sıkıntılar yaşayarak başladıklarını belirterek, "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı şekilde devam ediyor. Büyük ihtimal burada yolu değiştirmemiz gerekiyor, bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama kişiliklerle, karakterlerle bulmamız gerekiyor. Korku olmadan oynamamız gerekiyor. Seyircinin tutkusunu biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Ama bireysel hatalarla ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor bir yol olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın, kendisini en iyi 11'e yazmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Pirlo, "Salih gibi başka oyuncuların bu şekilde 11'e alması, örnek alması çok mutlu ediyor ama şu an maçı kaybettik, ben de antrenörüm. Savunmaya çalışıyoruz her hafta. Bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz ama bazı sıkıntıları yaşadık. Geçen sene daha farklı sistemle savunma yapıyorlardı, yeni sisteme alışmaları için belirli bir süre geçecek. İstediğimiz savunma kurgusu bu değil. Zor bir lig olduğunu biliyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var bu ligde. Bireysel hatalar oluyor takım hataları oluyor istediğimiz sonuçlar gelmiyor ama mücadeleden memnunum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul