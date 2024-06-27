Beşiktaş Teknik Ekibine Yeni İsimler Dahil Edildi

Spor

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, spor bilim uzmanı ve performans antrenörü olarak Queen's Park FC'den Anthony McElhone ile kaleci antrenörü olarak Heerenveen'den Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil edildiği açıklandı.

Kulüp, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.