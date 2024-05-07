Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Finalde de başarıp kupayı alacağımıza inanıyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Finalde de başarıp kupayı alacağımıza inanıyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, MKE Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve finalde de kazanarak kupayı müzelerine götüreceklerine inandıklarını söyledi. Okta ayrıca, Başkan Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin takıma olumlu motivasyon verdiğini belirtti.

07.05.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, MKE Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını, ayrıca finali de kazanarak kupayı müzelerine götüreceklerine inandığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Finalde de başarıp kupayı alacağımıza inanıyoruz. Maçın ilk yarısında iyi oynadık. Fakat uzun süreli sakatlıklar ya da sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Zaman zaman konsantrasyon eksiliği veya yorgunluk oluyor. Orada hatalar yaptık, ikinci yarı kendi hatalarımız vardı. Onun dışında iyiydik. Bize göre hak ettiğimiz bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Başkanın soyunma odasına gelmesi olumlu motivasyon veriyor"

Başkan Hasan Arat'ın, maç sonunda takımı tebrik etmek için soyunma odasına indiğini aktaran Okta, "Başkanın soyuma odasına gelmesi her zaman olumlu motivasyon veriyor. Takım bu maça da çok hazırdı ama bu tür şeyler de çok olumlu etkiliyor" şeklinde konuştu.

Tecrübeli antrenör, sakatlanarak oyundan çıkan Ghezzal'ın tam durumunun ise yarın yapılacak kontroller sonrasında belli olacağını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Finalde de başarıp kupayı alacağımıza inanıyoruz - Son Dakika

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