Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç futbolculara şans vererek kazanmak istediklerini söyledi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç futbolculara şans vererek kazanmak istediklerini söyledi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçında genç futbolculara şans vererek onları kazanmak istediklerini belirtti. Maçta net pozisyonlar yakalayan genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Topraktepe, Beşiktaş'ın her maça kazanmak için çıktığını ve aynı zamanda genç oyuncuları kazandıklarını söyledi.

26.05.2024 21:40
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında genç futbolculara şans vererek onları kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Kupa maçını atlattıktan sonra bu maçta daha tam kadroyla çıkabilirdik ama ufak tefek sakatlıkları olanlar vardı. Bu kadroyla çıkmamıza rağmen genç arkadaşlarımızın net pozisyonları vardı. 2-3 gol kaçırdık. Yediğimiz gol gençlerimizi tedirgin etti. Sonlara doğru berabere olabilirdi. Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar ama bir taraftan da gençlerimizi kazandık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç futbolculara şans vererek kazanmak istediklerini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç futbolculara şans vererek kazanmak istediklerini söyledi - Son Dakika
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