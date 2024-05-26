Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe\'ye bir maç cezası verildi

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Topraktepe'ye bir maç men ve 39 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Beşiktaş'a 244, Trabzonspor'a da 112 bin lira para cezası uyguladı.