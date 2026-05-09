Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 Mağlup Oldu

09.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek puanını 59'da bıraktı, Trabzon 69'a yükseldi.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 69'a yükseltirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Bersan Duran üstlendi. Beşiktaş karşılaşmaya; "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El-Bilal Toure, Oh" 11'i ile başladı. Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Umut Nayir" 11'i ile sahada yer aldı.

Beşiktaş, 6'ncı dakikada Orkun'un uzaktan şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Onana gole izin vermedi. Siyah-beyazlılar, 11'inci dakikada penaltı kazandı. Oh, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Orkun Kökçü, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip bu gole 1 dakika sonra cevap verdi. Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza yayına kadar geldikten sonra sol çapraza hareketlenen Zubkov'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Beşiktaş, Olaitan ve Orkun ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor, 62'nci dakikada öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muçi'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta top Ersin'in solundan ağlara gitti: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde tezahürat yapmadı. İlk 5 dakikada sahaya sırtlarını dönen siyah-beyazlı taraftarlar, alınan sonuçları protesto etti. Taraftarlar, 5'inci dakikanın ardından 'Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin' şeklinde bir süre tempo tuttu. Öte yandan karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinde Sergen Yalçın'ın ismi anons edildiğinde tribünler, tecrübeli teknik adamı ıslıklarla protesto etti.

ONANA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Andre Onana, maçın başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Tecrübeli file bekçisi, 7'nci dakikada yerini Ahmet Doğan Yıldırım'a bıraktı. 19 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.