Beşiktaş, Trabzonspor\'a 2-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol kanattan Rodvan'ın ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Ahmet'te kaldı.

59. dakikada Beşiktaş yarı sahasından topu alan Muçi, çalımlarla ceza sahasına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Mert kornere çeldi.

62. dakikada gelişen hızlı Trabzonspor atağında kendi yarı sahasında meşin yuvarlağın sahibi olan Bouchouari, orta sahayı geçtikten sonra pasını sağ kanattaki Zubkov'a aktardı. Topla birlikte yay gerisine doğru hareketlenen Zubkov, sol taraftan ceza alanına giren Muçi'yi gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı plase vuruş ağlara gitti. 1-2

83. dakikada Ersin'in pasında Asllani topun sahibi olamayınca araya Umut Nayir girdi. Umut'un bekletmeden pasını aktardığı Zubkov'un ceza yayı içerisinden çektiği sert şutta kaleci Ersin meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny (Jota Silva dk. 70), El Bilal Toure, Hyeon-gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Andre Onana (Ahmet Doğan Yıldırım dk. 7), Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Christ Oulai, Oleksandr Zubkov (Boran Başkan dk. 89), Anthony Nwakaeme (Onuralp Çakıroğlu dk. 89), Ernest Muçi (Paul Onuachu dk. 77), Umut Nayir

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Tim Folcarelli, Yiğithan Çubukcu, Oğuzhan Ertem, Felipe Augusto, Esat Yiğit Alkurt

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Orkun Kökçü (dk. 14 pen.) (Beşiktaş), Zubkov (dk. 15), Muçi (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Ernest Muçi, Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor) - İSTANBUL