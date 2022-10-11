Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

11.10.2022 20:16
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlarken, basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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