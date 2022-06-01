Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak... - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...

01.06.2022 14:00

Beşiktaş, Trabzonspor'un şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Nijeryalı kanat oyuncusunun Trabzonspor ile anlaşamaması halinde devreye girecek siyah beyazlılar, bonuslar hariç senelik 2 milyon euronun üzerinde bir teklif sunmayı planlıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan siyah beyazlılar, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA NWAKAEME

Siyah Beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'ye çevirdi.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, son şampiyon Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmayan ve geleceği belirsiz olan Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş talip oldu. Yıldız futbolcu kulübü Trabzonspor ile anlaşamazsa Kara Kartal devreye girecek. Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon euro talep ediyor.

2 MİLYON EURO MAAŞ

Kartal'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak... - Son Dakika


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