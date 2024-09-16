Beşiktaş, Trabzonspor ile Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bronckhorst, zor bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Maçın ilk 15 dakikasının beklekleri gibi geçtiğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Tempolu ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Bronckhorst, 10 kişiye karşı gerektiği şekilde oynayamadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rakibin golü bulduğu pozisyonda da iyi savunma yapamadık, basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında dizilişimizi değiştirdik ve ilk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk, 2 de fırsat yarattık ama bunlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktada başarılıydı. Rafa ve Semih ile fırsatlar bulduk, bunları gole çeviremedik. Zor bir deplasmandan 1 puan alıyoruz ama bugün itibariyle 2 puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek elbette üzücü. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız."