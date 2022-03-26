Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

26.03.2022 11:51
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Ayrıca Ismael göreve gelmeden önce takımın başında bulunan Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti. - İSTANBUL

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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