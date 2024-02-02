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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan ve duran top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

02.02.2024 15:19
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan ve duran top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA

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