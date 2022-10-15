Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

15.10.2022 19:07
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pasın ardından taktik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Siyah-beyazlılar, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

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Kaynak: AA

Ceyhun Kazancı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika

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