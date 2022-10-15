Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı 'nın da izlediği belirtildi.

Kaynak: AA

Ceyhun Kazancı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika

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