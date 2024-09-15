Beşiktaş Trabzonspor Maçına Hazır

Spor

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Memleketi Giresun'da siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya gelen Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige çok güzel başladıklarını söyledi.

Hüseyin Yücel, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında istedikleri sonuçları elde ettiklerini aktararak, "Bu ivmenin bozulmasını istemiyoruz. Yarın akşam kazanmak için çıkacağız. Kesinlikle 3 puan hedefliyoruz. Centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fair-playin hakim olduğu bir maç olmasını diliyorum. Bu vesileyle de Trabzonspor Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok misafirperver şekilde ağırladılar. İnşallah hak edenin kazanacağı, hakemin sonuca etki etmeyeceği bir maç temenni ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş olarak transfer dönemini iyi geçirdikleri kanaatinde olduklarını belirten Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha da iyi olabilirdi ama imkanlarımız ölçüsünde, kulübümüze zarar vermeden yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Yaklaşık 35 oyuncuyu hem almışız, hem göndermişiz. Alırken o kadar sıkıntı çekmedik ama oyuncularımız çıkarken... Çünkü 14 yabancı ile sınırlandırılmıştı yabancı kontenjanı. Bununla alakalı ciddi sıkıntılar çektik. Son güne kasar 15 yabancıya kadar düşmüştük. Son gün Amartey'in çıkışıyla beraber yönetmeliğe uyabildik. 14 yabancıya düştük."

"Güzel bir kadro kurduk"

Hüseyin Yücel, yerinde transfer yapmaya çalıştıklarına vurgulayarak, "Sürekli ilk 11 oynayacak transfer yapmaya çalıştık. Burada hocamıza da bir pay vermek istiyorum. Çünkü geldiği ilk gün, 'Çok fazla transfer yapmayacağız. Eğer yapabiliyorsak yerinde, nokta atışı, kaliteli futbolcular alalım. Karakterli futbolcular alalım. Soyunma odasının huzurunu bozmayacak oyuncular alalım.' demişti. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş'ın yolu gerek Avrupa kupalarında,gerek Süper Lig'de açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşılaşması için alınan deplasman taraftar yasağını da değerlendiren Yücel, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak devletimizin aldığı bir karar. Sonuna kadar saygılıyız. Boynumuz kıldan ince. Kurala uymak durumundayız. Ama ben burada bir parantez açmak istiyorum. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü son ana kadar maçın deplasman seyircili oynanması ile ilgili elinden geleni yaptı. Son takdir devletimizin olduğundan dolayı seyircisiz oynanma kararı geldi. Devletimizin aldığı karara da saygılıyız, sonuna kadar da uyacağız."

Temkinli davrandıklarını vurgulayan Yücel, "Ayaklarımızı yere basıyoruz. Bulutların üzerinde uçmuyoruz. Güzel bir kadro kurduk. Güzel bir start verdik. Ama ayaklarımız yere basa basa sağlam gitme niyetindeyiz. Maç maç gitme niyetindeyiz. Çok kritik bir Trabzon deplasmanına çıkacağız. Zorlu bir dönemeç. Sayın Şenol Güneş geldi. Hayırlı olsun kendi camialarına. Zor bir deplasman. Trabzon tepki vermek isteyecektir. Biz sonuna kadar mücadele edip ipi göğüslemek istiyoruz. Beşiktaş olarak Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında sonuna kadar gitme niyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.