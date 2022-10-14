Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.10.2022 15:52
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı.

İdman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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