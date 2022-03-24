Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.03.2022 15:33
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda sakatlıkları süren Miralem Pjanic ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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