Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

28.03.2022 14:51
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına, bir günlük aranın ardından devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına, bir günlük aranın ardından devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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