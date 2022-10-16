Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat - Son Dakika
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Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

16.10.2022 12:14
Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat - Son Dakika
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