Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park 'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat - Son Dakika

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