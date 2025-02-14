Beşiktaş, Trabzonspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Maç 19:00'da başlayacak.

14.02.2025 09:16
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Sahasındaki son 4 maçta 2 galibiyet

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

Rafa Silva, cezasını tamamladı

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.

Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Amir Hadziahmetovic geri döndü

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Orta saha oyuncuları Cher Ndour ve Moatasem Al-Musrati ile yollarını ayıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan geri çağırma maddesini kullandı.

Karadeniz ekibinde bu sezon lig ve kupada toplam 23 maça çıkan Bosna Hersekli orta saha, 1'er gol ve asistlik performans ortaya koydu.

Yeni transferler forma bekleyecek

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.

Solskjaer Tüpraş Stadı'nda ligdeki ilk maçına çıkacak

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

Üç oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Eksikler

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.

Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Tüpraş, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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