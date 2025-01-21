Beşiktaş, Trefl Sopot'u Ağırlıyor

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Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u ağırlayacak.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabakada hava atışı, saat 20.00'de yapılacak.

Siyah-beyazlılar, 15 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda 5. sırada bulunuyor.

Grupta 10'uncu ve son sırada yer alan Polonya ekibi ise 15 karşılaşmada sahadan yalnızca 1 kez galip ayrıldı.

Beşiktaş, ilk maçta rakibini deplasmanda 100-79 yendi.