Beşiktaş, Trefl Sopot'u Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u ağırlayacak.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabakada hava atışı, saat 20.00'de yapılacak.
Siyah-beyazlılar, 15 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda 5. sırada bulunuyor.
Grupta 10'uncu ve son sırada yer alan Polonya ekibi ise 15 karşılaşmada sahadan yalnızca 1 kez galip ayrıldı.
Beşiktaş, ilk maçta rakibini deplasmanda 100-79 yendi.
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