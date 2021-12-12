Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an!

Galibiyet hasretine son vermek isteyen Beşiktaş için oldukça kritik olan Kayserispor maçında, siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı yaptığı hareketle övgü topladı.
Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki herkesi aşan top dışarı çıktı ve hakem Ali Şansalan korneri işaret etti. Ancak siyah-beyazlıların genç yıldızı Serdar Saatçı topun kendisinden çıktığını belirterek kararın aut olarak değişmesini sağladı. Yaşananların üzerine Ali Şansalan, Serdar'a teşekkür ederken tribünlerde de alkış tufanı koptu.
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