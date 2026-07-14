Beşiktaş Trossard\'ı İstanbul\'a Getiriyor

Beşiktaş: "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Leandro Trossard'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." - İSTANBUL