Beşiktaş: "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Leandro Trossard, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Leandro Trossard'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Trossard'ı İstanbul'a Getiriyor - Son Dakika
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