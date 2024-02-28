Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Kupadan elenen Çağdaş Atan'dan hakeme tepki: Bu ligde Anadolu takımları da var

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.