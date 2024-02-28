Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor'la oynanan lig maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ı Konyaspor karşısında görevlendirirken, Cenk Tosun ve Onur Bulut'u kulübeye çekti.
Kalede Mert Günok'a forma veren Santos; savunma dörtlüsünde Svensson, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'a şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
Salih Uçan'a plaket
Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.
Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.
Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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