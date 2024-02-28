Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ederken kadroda 2 değişiklik yaptı. Jonas Svensson ve Salih Uçan'ı görevlendiren Santos, Cenk Tosun ve Onur Bulut'u kulübeye çekti. Salih Uçan'a maç öncesinde plaket verildi ve 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu.

28.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, İstanbulspor'la oynanan lig maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ı Konyaspor karşısında görevlendirirken, Cenk Tosun ve Onur Bulut'u kulübeye çekti.

Kalede Mert Günok'a forma veren Santos; savunma dörtlüsünde Svensson, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'a şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Salih Uçan'a plaket

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.

Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.

Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.

Kaynak: AA

Fernando Santos, Türkiye Kupası, Salih Uçan, Onur Bulut, Cenk Tosun, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 21:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında kadroda değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement