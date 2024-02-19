Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi - Son Dakika
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Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

19.02.2024 20:53
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi - Son Dakika
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