Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un attığı gollerle Beşiktaş, üç puanı hanesine yazdırdı.

19.02.2024 22:01
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes (Dk. 90+3 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 81 Ghezzal), Muçi (Dk. 86 Salih Uçan), Cenk Tosun (Dk. 80 Aboubakar), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Zaynutdinov)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Cicaldau, Ethemi (Dk. 68 Ndao), Cikalleshi (Dk. 68 Sambou)

Goller: Dk. 49 Semih Kılıçsoy, Dk. 71 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun'da kaldı. Cenk'in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı'ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik'e çarpan top üstten kornere gitti.

49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.

64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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