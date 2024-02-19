Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor\'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ile 71. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti. 11. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 25 puanda kaldı.
Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 49. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 8. kez ağları sarstı.
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük filelerini de birer kez havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Cenk Tosun, ligde 5. kez gol sevinci yaşadı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.
Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.
Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.
Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide görev yapan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.
Aboubakar, mücadelenin 80. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.
Taraftarlardan Aboubakar ve Ghezzal'a tepki
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren Aboubakar ile Rachid Ghezzal'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, iki oyuncuyu da oyuna dahil olduktan sonra yuhalayarak protesto etti.
Ligde 3 maçtır kalesini gole kapatıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor ile Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, sahasında çıktığı son 4 müsabakada ise mağlup olmadı.
İç sahada Konyaspor'a 9 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 müsabakada mağlup olmadı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
"Kara Kartal" iç sahada Konyaspor'a karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunda 1-0'lık skorla yaşamıştı.
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