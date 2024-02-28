Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor\'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Maçta goller Dk. 32 Salih Uçan ve Dk. 58 Cenk Tosun'dan geldi.

28.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal, Masuaku (Dk. 82 Zaynutdinov), Al-Musrati, Salih Uçan (Dk. 46 Cenk Tosun), Rashica (Dk. 70 Amartey), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 90 Ghezzal), Semih Kılıçsoy (Dk. 90 Muleka)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Dk. 28 Ahmet Oğuz), Damjanovic (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen (Dk. 80 Boateng), Niangbo, Cicaldau, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Ndao), Yunus Mallı, Muhammet Demir (Dk. 64 Sambou)

Goller: Dk. 32 Salih Uçan, Dk. 58 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 54 Ahmet Oğuz, Dk. 90+2 Kahraman Demirtaş (TÜMOSAN??????? Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN??????? Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.

83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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