Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor\'u mağlup etti

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda kötü bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda toparlandıklarını belirtti. Santos, takımın daha agresif ve yüksek tempoda oynaması gerektiğini vurgulayarak, Beşiktaş'ın oyunu kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Necip Uysal'ın harika bir performans sergilediğini ve Vincent Aboubakar'ın takıma faydalı olacağına inandığını ifade etti.

19.02.2024 23:09
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ilk 25 dakika çok kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda toparlanarak galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Santos, "İlk 25 dakikada maça çok kötü başladık. Berbattık. Sahada yoktuk. Agresif değildik. Topu kullanamadık. Rakip sahaya yerleşemedik. 25. dakikadan sonra toparlanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran Fernando Santos, "İkinci yarıya farklı bir havada girdik. Topu döndürmeye başladık. Önde bastık. Daha agresiftik. Gerekenleri yaptık. İyi fırsatlar yakaladık. İlk 25 dakikadaki performansımızı bir daha tekrarlamamalıyız. Beşiktaş böyle oynayamaz. Bunu kabul edemem. Değiştirmeliyiz. Daha yüksek tempoda ve ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın iç sahada ve deplasmanda oyunu kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Beşiktaş asla kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için çalışmalıyız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fernando Santos, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Joe Worrall'ın bu maçta yedek kalmasıyla ilgili bir soruyu, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri." şeklinde yanıtladı.

Portekizli teknik adam, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla maça çıkan Vincent Aboubakar ile ilgili de, "Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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