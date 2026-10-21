Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak, Orkun Kökçü yok - Son Dakika
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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak, Orkun Kökçü yok

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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile karşılaşacak. Avrupa'da iki maçını da kazanan siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Orkun Kökçü, formasından uzak kalacak

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, Avrupa'da dolu dizgin

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.

Dolmabahçe "kale" oldu

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.

Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı da yenerek "Dolmabahçe"deki serisini sürdürmek istiyor.

Crystal Palace formundan uzak

İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.

Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA
Orkun KökçüBeşiktaşTüpraşFutbolGüncelSporSon Dakika

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