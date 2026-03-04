Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu Geçti

04.03.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın Beşiktaş için önemli olduğunu vurguladı ve hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Gruplar başladığında hedefimiz grubu birinci sırada bitirmekti. Bugün ilk hedefimize ulaştık. Türkiye Kupası bizim ilk sıradaki hedefimiz. Bizim için değerli, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz. Buraya kadar iyi geldik. Bundan sonraki süreçte sonuna kadar gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım bundan sonrası bizim için kolay olur." diye konuştu.

Beşiktaş'ın aldığı istikrarlı sonuçlarla ilgili bir soruya Yalçın, "Başlangıçta lige adapte olmakta ve maç kazanmakta problemler yaşadık. Beşiktaş buna alışık değildir. Sonra toparlanma süreci oldu, transferler yaptık. Yoğun bakımdaydık odaya çıktık. Durumumuzu böyle düşünebilirsiniz. Hala istediğimiz konumda değiliz. Onu sağlamak için hepimiz çok çalışıyoruz. Çocuklar çok mücadele ediyorlar. Umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep birlikte getiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.