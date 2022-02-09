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Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır - Son Dakika

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır

09.02.2022 20:46
Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, açma germe hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, taktik program sonrası çift kale maçla idmanı bitirdi.

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçına hazır - Son Dakika Spor


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