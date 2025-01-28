Beşiktaş, Twente Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Twente Maçı İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, Twente maçı için Nevzat Demir Tesisleri'nde idman yaptı. Takım, Almanya'ya uçacak.

28.01.2025 18:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü Hollanda ekibi Twente'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın son bölümünde siyah-beyazlı ekip taktik idman gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, daha sonra da kara yoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.

Kaynak: AA

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